Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Incredibile in Eccellenza, Vittoria-Gioiosa finisce dopo un minuto di gioco: il motivo

Incredibile in Eccellenza, Vittoria-Gioiosa finisce dopo un minuto di gioco: il motivoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:49Altre Notizie
Alessandra Stefanelli

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel girone B di Eccellenza Sicilia durante la sfida tra Vittoria e Polisportiva Gioiosa. Quello che doveva essere un normale incontro di campionato si è trasformato in un episodio surreale destinato a restare negli annali della categoria.

Gli ospiti si sono presentati in campo con soli sette giocatori, il numero minimo consentito dal regolamento per disputare una partita ufficiale. Purtroppo, dopo pochi secondi dall’inizio del match, uno dei giocatori della Polisportiva Gioiosa ha subito un infortunio, riducendo la squadra a sei uomini in campo.

A quel punto, l’arbitro non ha potuto fare altro che applicare le regole: con meno di sette giocatori in campo, la partita non può proseguire. Il fischio di fine incontro è arrivato immediatamente, decretando così la conclusione della gara dopo appena un minuto.

Articoli correlati
Cori razzisti nei confronti di un giocatore: sospesa Jonica-Avola. Scontro social... Cori razzisti nei confronti di un giocatore: sospesa Jonica-Avola. Scontro social fra i club
Afragolese, tesserato l'ex Napoli Manuel Legnante Afragolese, tesserato l'ex Napoli Manuel Legnante
Addio Napoli, il giovane centravanti Antonio Pesce riparte dall'Eccellenza Addio Napoli, il giovane centravanti Antonio Pesce riparte dall'Eccellenza
Altre notizie Altre Notizie
Tragedia in Inghilterra: morta una calciatrice di 15 anni durante una partita Tragedia in Inghilterra: morta una calciatrice di 15 anni durante una partita
Incredibile in Eccellenza, Vittoria-Gioiosa finisce dopo un minuto di gioco: il motivo... Incredibile in Eccellenza, Vittoria-Gioiosa finisce dopo un minuto di gioco: il motivo
Genoa-Roma 2-1: il tabellino della gara Genoa-Roma 2-1: il tabellino della gara
Bologna-Hellas Verona 1-2: il tabellino della gara Bologna-Hellas Verona 1-2: il tabellino della gara
Fiorentina-Parma 0-0: il tabellino della gara Fiorentina-Parma 0-0: il tabellino della gara
Lecce-Cremonese 2-1: il tabellino della gara Lecce-Cremonese 2-1: il tabellino della gara
Pasquale Fiore e la solitudine dei numeri 12, il ricordo di amici e colleghi Pasquale Fiore e la solitudine dei numeri 12, il ricordo di amici e colleghi
Livio Marinelli e la "Bastonite acuta". Il Cagliari non ci sta Livio Marinelli e la "Bastonite acuta". Il Cagliari non ci sta
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 8 marzo 2006, Figo viene deferito per le parole su Moggi. Dopo mesi: "Visto che avevo ragione?"
2 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Bonny-Pio Esposito
3 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Gasperini: "Non usciamo ridimensionati. Mano Malinovskyi? Immagine netta"
Immagine top news n.1 I tifosi del Milan contro Bastoni: il difensore dell'Inter fischiato a ogni tocco di palla
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Roma ripresa dal Como, Genoa a +6 sulla Serie B
Immagine top news n.3 L'Inter perde anche Thuram: il francese non è stato convocato per il derby contro il Milan
Immagine top news n.4 Massara: "L'infortunio non incide sul rinnovo di Dybala. Venturino ha avuto un grande impatto"
Immagine top news n.5 Genovese, genoano, nel "suo" stadio: emozioni al debutto dal 1' di Venturino con la Roma
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona riaccende il sogno salvezza, Fiorentina quartultima
Immagine top news n.7 Da 0-0 a 1-2 in 8 minuti: il Verona espugna Bologna e trova la sua prima vittoria del 2026
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, Vitinha: "De Rossi molto intelligente. Voleva vincere contro la Roma, come tutti noi"
Immagine news Serie A n.2 Dele-Bashiru: "La Lazio vuole vincere la Coppa Italia. Sarri mi sta aiutando tanto"
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Messias MVP scherza: "Mi sento con più energie dei ventenni"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "Venturino sta crescendo. Soulé con il Bologna? Non posso prevederlo"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Rowe: "Sto entrando nei meccanismi della squadra"
Immagine news Serie A n.6 Sticchi Damiani contro Marelli, la Roma ko a Genova. Gasp reclama un rigore: le top news delle 22
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Torregrossa: "Orgoglio per l'atteggiamento, abbiamo messo sotto il Palermo"
Immagine news Serie B n.2 Pescara-Bari 4-0, le pagelle: Luna park biancoazzurra, pugliesi troppo arrendevoli
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Pittarello: "La Serie A è il sogno di tutti. Aquilani ha creduto in me"
Immagine news Serie B n.4 Da Spezia-Monza fino a Pescara-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Serie B, goleada Pescara: Bari travolto 4-0 all'Adriatico, super Di Nardo
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Alesi dopo la vittoria sull’Empoli: "Credo nel mio valore, Il sogno è la Serie A"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 31ª giornata: il Gubbio vince il derby con la Ternana, colpo salvezza della Cavese
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Sambenedettese, Potenza e Benevento
Immagine news Serie C n.3 Juventus NG, Brambilla: "Pagati i primi dieci minuti. Prestazione buona, ma è mancato il gol"
Immagine news Serie C n.4 Latina, Volpe: "Mancata la cattiveria che ha messo in campo la Salernitana"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati al 45': Benevento corsaro a Sorrento, 0-0 a Guidonia e Foggia
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Cosmi: "Orgoglioso di allenare a Salerno, qui il tifo determina davvero"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'appello di Reza Pahlavi, figlio dello scià: "L'Australia aiuti le calciatrici iraniane"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”