Incredibile in Eccellenza, Vittoria-Gioiosa finisce dopo un minuto di gioco: il motivo

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel girone B di Eccellenza Sicilia durante la sfida tra Vittoria e Polisportiva Gioiosa. Quello che doveva essere un normale incontro di campionato si è trasformato in un episodio surreale destinato a restare negli annali della categoria.

Gli ospiti si sono presentati in campo con soli sette giocatori, il numero minimo consentito dal regolamento per disputare una partita ufficiale. Purtroppo, dopo pochi secondi dall’inizio del match, uno dei giocatori della Polisportiva Gioiosa ha subito un infortunio, riducendo la squadra a sei uomini in campo.

A quel punto, l’arbitro non ha potuto fare altro che applicare le regole: con meno di sette giocatori in campo, la partita non può proseguire. Il fischio di fine incontro è arrivato immediatamente, decretando così la conclusione della gara dopo appena un minuto.