Fiorentina-Parma 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic (41’ st Comuzzo), Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison (36’ st Fazzini), Mandragora (19’ st Fabbian), Ndour (41’ st Brescianini), Gudmundsson; Piccoli. A disp.: Christensen, Leonardelli, Balbo, Rugani, Kouadio, Fortini, Braschi. All.: Vanoli
Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Nicolussi Caviglia (9’ st Ordonez), Keita, Sorensen (37’ st Estevez), Valeri; Pellegrino (28’ st Elphege), Strefezza (28’ st Oristanio). A disp.: Rinaldi, Suzuki, Ndiaye, Mena, Conde, Carboni, Ondrejka. All.: Cuesta
Arbitro: Zufferli
Ammoniti: Mandragora (F), Dodo (F).
