Bologna-Hellas Verona 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Zortea (32’ st Lykogiannis), Vitik (39’ st Pobega), Lucumi, Joao Mario; Ferguson (21’ st Sohm); Orsolini (21’ st Bernardeschi), Moro, Odgaard, Rowe (32’ st Dominguez); Castro. A disp.: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, De Silvestri, Cambiaghi, Dallinga. All.: Italiano
Hellas Verona (5-3-2): Montipò; Oyegoke (37’ st Valentini), Nelsson, Edmundsson, Frese, Bradaric; Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui (29’ st Suslov); Orban, Bowie (37’ st Sarr). A disp.: Toniolo, Perilli, Cham, Niasse, Al-Musrati, Belghali, Isaac, Mosquera. All.: Sammarco
Arbitro: Mucera
Marcatori: 49’ Rowe (B), 53’ Frese (H), 57’ Bowie (H)
Ammoniti: Ferguson (B); Bowie (H), Harroui (H)
