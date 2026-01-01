Genoa-Roma 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Masini, Ellertsson (34’ st Martin); Messias (19’ st Malinovskyi), Ekhator (19’ st Colombo); Ekuban (30’ st Vitinha). A disp.: Leali, Sommariva, Amorim, Zatterstrom, Onana, Norton-Cuffy, Otoa, Cornet, Gecaj. All.: De Rossi
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (39’ st Ziolkowski), N’Dicka, Celik (39’ st Vaz); Rensch (25’ st Ghilardi), Pisilli, Koné, Tsimikas; Venturino (1’ st Cristante), Pellegrini (11’ st El Aynaoui); Malen. A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, El Shaarawy, Zaragoza. All.: Gasperini
Arbitro: Colombo
Marcatori: 7’ st Messias (G), 10’ st N’Dicka (R), 35’ st Vitinha (G)
Ammoniti: N’Dicka (R), Masini (G), Malen (R), Cristante (R)