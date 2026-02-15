Flavio Cobolli a Edo Bove: "Il tuo spirito guerriero non sarà mai domato"
Il tennista celebra sui social il rientro dell'amico Bove sul campo
(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Il tuo spirito guerriero non sarà mai domato". E' il saluto che Flavio Cobolli rivolge all'amico Edoardo Bove nel giorno del suo rientro in campo, dopo il malore di 14 mesi fa, con la maglia del Watford. Il tennista romano dedica una storia su Instagram al calciatore con il quale ha condiviso i primi anni nelle giovanili della Roma. L'immagine mostra Bove con la sua nuova maglia mentre ad accompagnarla risuona la canzone "Sogna ragazzo, sogna" di Roberto Vecchioni. (ANSA).
