Un caso raro in Premier: Everton in 10 per lite tra compagni

Gesto folle non impedisce ai Toffees di sbancare l'Old Trafford

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Un evento raro sui campi di calcio è capitato all'Old Trafford durante Manchester United-Everton, posticipo della 12/a giornata di Premier League. Un difensore ospite, Idrissa Gueye, è stato espulso per aver alzato le mani sul compagno di reparto Michael Keane durante una lite seguita ad un'azione pericolosa dei Red Devils. Al vedere il cartellino rosso, estratto per condotta violenta, il difensore senegalese si è infuriato e per placarlo è dovuto intervenire il suo portiere Jordan Pickford. Gueye è il primo giocatore della Premier ad essere espulso per una rissa con un compagno di squadra dal 2008.

Il momento di follia si è svolto dopo soli 13 minuti di partita, ma poter giocare in vantaggio numerico per quasi tutta la partita non ha aiutato i padroni di casa, sconfitti 1-0 dai Toffees grazie alle rete di Dewsbury-Hall al 29'. Per il resto della partita, il gioco si è sviluppato quasi solo nella metà campo dell'Everton, ma anche grazie alla parate del portiere della nazionale inglese, la squadra di Ruben Amorim non è nemmeno riuscito a pareggiare. (ANSA).