Everton, Gueye e Keane come Bowyer e Dyer 20 anni fa: l'arbitro li mandò fuori entrambi

Nell’aprile del 2005, a St James’ Park, andò in scena una delle pagine più surreali e memorabili della Premier League. All’82’ di Newcastle-Aston Villa, mentre Ameobi stava provando a costruire un’azione pericolosa, scoppiò una rissa da Far West tra Lee Bowyer e Kieron Dyer, compagni di squadra che si scambiano pugni davanti a 52 mila tifosi increduli. Una scena assurda, che costrinse anche i giocatori avversari a separarli. L'arbitro fu costretto a estrarre un doppio rosso, mentre Alan Shearer, simbolo del club, a fine gara parlò di “disonore”.

A distanza di anni, entrambi i protagonisti hanno raccontato la loro versione: Bowyer ha attribuito tutto a un eccesso di foga, mentre Dyer ha ammesso di averlo insultato (“non ti passo palla perché sei una merda”), scatenando la reazione furiosa del compagno. Col senno di poi, entrambi hanno ridimensionato l'accaduto. Oggi sono in buoni rapporti, prova che nel calcio certe tempeste si esauriscono nel giro di un pomeriggio.

Un episodio del genere sembra appartenere a un’epoca lontana, quella del calcio inglese più ruvido e meno patinato. E invece, quanto accaduto ieri tra Idrissa Gueye e Michael Keane in Manchester United–Everton ce lo ha ricordato con forza. Uno screzio furibondo, volto contro volto, con tanto di schiaffo del senegalese nei confronti dell'inglese davanti a compagni e tifosi, che è sfociato nell'espulsione dell'esperto centrocampista. Una scena che, per intensità e tensione, ha richiamato immediatamente alla memoria quel pomeriggio folle del 2005.