Oggi in TV, torna la Champions: dove vedere le gare di Juventus e Napoli
Torna la Champions League, con la quinta giornata della fase campionato di Champions League. In campo, a difendere i colori dell'Italia, Napoli e Juventus, due squadre che hanno bisogno dei tre punti come il pane. La Juventus affronterà il Bodo/Glimt, mentre il Napoli sfida il Qarabag.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 25 novembre
14.00 Chelsea-Barcellona (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Borussia Dortmund-Villarreal (Youth League) - UEFA.TV
18.00 Sorrento-Crotone (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 Ajax-Benfica (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
18.45 Galatasaray-Union SG (Champions League) - SKY SPORT
20.30 Ravenna-Arzignano (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT
21.00 Bodo/Glimt-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Napoli-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Chelsea-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
21.00 Manchester City-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Marsiglia-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Borussia Dortmund-Villarreal (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Slavia Praga-Athletic (Champions League) - SKY SPORT
