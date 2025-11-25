Le partite di oggi: il programma di martedì 25 novembre
Ci sono partite da poter seguire anche oggi, martedì 25 novembre 2025.
Ricomincia la Champions League, con la 5^ giornata della Fase campionato. In campo in rappresentanza dell'Italia la Juventus, attesa dalla sfida sul campo dei norvegesi del Bodo, e il Napoli, che ospita gli azeri del Qarabag. Di seguito tutti gli incontri con relativo orario.
Champions League – Fase campionato (5^ giornata)
18:45 – Ajax vs Benfica
18:45 – Galatasaray vs Royale Union SG
21:00 – Bodo/Glimt vs Juventus
21:00 – Chelsea vs Barcellona
21:00 – Borussia Dortmund vs Villarreal
21:00 – Manchester City vs Bayer Leverkusen
21:00 – Olympique Marsiglia vs Newcastle
21:00 – Napoli vs Qarabag
21:00 – Slavia Praga vs Athletic Bilbao
Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
