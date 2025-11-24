Sassuolo-Pisa 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz (1' st Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Candé (27' st Doig); Thorstvedt, Matic (42' st Volpato), Koné (27' st Lipani); Berardi, Pinamonti, Fadera (15' st Laurienté). A disp.: Satalino, Sacchi, Iannoni, Cheddira, Moro, Pierini. All.: Grosso
Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi (1' st Albiol), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer (37' st Vural), Léris, Angori (27' st Hojholt); Nzola (12' st Meister), Tramoni (12' st Moreo). A disp.: Andrade, Scuffet, Coppola, Denoon, Bonfanti, Maucci, Buffon, Moreo, Lorran. All.: Gilardino
Arbitro: Di Marco
Marcatori: 4' rig. Nzola (P), 6' Matic (S), 36' st Meister (P), 50' st Thorstvedt (S)
Ammoniti: Calabresi (P), Walukiewicz (S), Gilardino (P), Thorstvedt (S)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.