Ufficiale A 31 anni Umtiti dice basta: il francese appende le scarpette al chiodo

Samuel Umtiti ha appeso ufficialmente le scarpette al chiodo. Lo rende noto lo stesso giocatore con un messaggio sui propri canali social: "Dopo una carriera intensa con alti e bassi, è arrivato il momento di salutarci... Ho dato tutto me stesso con passione e rimpianto niente. Voglio ringraziare tutte le società, i presidenti, gli allenatori e i giocatori con cui ho potuto stare".

31 anni, nativo di Yaoundé (Camerun), Umtiti ha vestito la maglia della nazionale francese in 31 occasioni, segnando 4 reti. Una, pesantissima, è valsa l'accesso alla finale dei Mondiali, contro il Belgio nel 2018. Coppa del Mondo che il centrale ha poi vinto. A livello di club, Umtiti è cresciuto calcisticamente al Lione e nel 2016 è passato per 25 milioni al Barcellona. Sei anni più tardi, a sorpresa, ha speso una stagione al Lecce in prestito. Rimnane ancora impressa negli occhi dei tifosi la sua immagine, commossa, all'arrivo in Italia. Pur condizionato dagli infortuni, Umtiti ha lasciato ottimi ricordi in Salento rilanciando la carriera con 25 presenze di alto livello. Un'esperienza che gli è valsa il passaggio al Lille, dove però l'impiego è stato sempre meno frequente: 13 presenze nel 2023/24 contando tutte le competizioni, mentre nella passata stagione non è mai sceso in campo.