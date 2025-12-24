Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
A 37 anni Juan Mata fa ancora gol e assist, ma in Australia: "Amo troppo il calcio"

A 37 anni Juan Mata fa ancora gol e assist, ma in Australia: "Amo troppo il calcio"TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 09:12Calcio estero
Daniele Najjar

Juan Mata ha ritrovato il sorriso e i minuti che gli sono mancati nelle ultime tappe della sua carriera. Dopo Galatasaray, Vissel Kobe e Western Sydney Wanderers, oggi milita nel Melbourne Victory. L'ex giocatore di Real Madrid, Valencia, Manchester United e Chelsea ha realizzato un gol e un assist nelle nove partite che ha giocato in questa stagione - sei come titolare - nella A-League australiana, ma la sua importanza nel gioco si intuisce anche dai tre premi come MVP che ha già conquistato.

Parlando a Marca, il giocatore, che oggi ha 37 anni, ha ammesso: "Amo ancora questo sport. In ogni allenamento, in ogni partita. È un privilegio vivere in questo mondo. Amo giocare a calcio e poterlo fare in diversi paesi, culture diverse, è una fortuna che sto cercando di sfruttare al massimo".

Anche il suo allenatore, Arthur Diles, si diverte ad averlo: "Per me non c'è discussione: Juan, dal primo giorno, ci ha dimostrato la sua fame nel voler continuare a giocare. È consapevole di quello che può dare. Ci rende migliori e non solo nel calcio, ma anche a livello umano. La sua presenza nello spogliatoio trasmette un ottimismo e un'energia contagiosa. Inoltre, ogni giorno lo vedo un po' meglio".

