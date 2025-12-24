Il PSG parla di rinnovo con Dembele. Ma c'è subito un ostacolo per una clausola sulle presenze

Dopo il caso di Gigio Donnarumma, in casa del Paris Saint-Germain il tema dei rinnovi è diventato ancora di più sensibile e delicato da trattare. Secondo quanto riporta Le Parisien il club parigino ha iniziato a intavolare i discorsi per il prolungamento del contratto dell'ultimo Pallone d'Oro, Ousmane Dembele. Ricordiamo che attualmente il giocatore ha un contratto fino al 30 giugno 2028 con i l PSG.

Questo inizio di stagione non è stato per lui all'altezza dell'ultima annata straordinaria, anche se non per colpa sua: prima frenato da un infortunio alla coscia, l'attaccante è poi tornato ai box per un problema al polpaccio, saltando anche l'ultima gara in campionato per malattia. Nella finale di Coppa Intercontinentale si è dovuto accontentare di entrare nella ripresa. In totale, 14 partite giocate in tutte le competizioni, 4 gol e 4 assist. Non che tutto questo possa influire sulla considerazione che il suo club ha per lui, chiaramente.

C'è però subito un possibile intoppo. Da qualche anno infatti il PSG avrebbe una politica sui rinnovi legata alla volontà di inserire una clausola particolare, che collega direttamente una parte dei soldi percepiti alle presenze in campo. Un fattore che non sarebbe gradito al giocatore e dunque una situazione da monitorare.