Su Semenyo non solo il City: si inserisce il Chelsea. Per gennaio c'è una clausola

Secondo quanto riporta Sky Sports in Inghilterra, si allunga la fila di pretendenti per l'attaccante del Bournemouth, Antoine Semenyo. Dopo Liverpool, Manchester United e Manchester City, anche il Chelsea è entrato in corsa.

I Blues avrebbero chiesto informazioni sulle richieste economiche per comprarlo e sulle modalità di pagamento, ma non starebbero pensando di puntare a un trasferimento a titolo definitivo. Ora come ora comunque il City di Pep Guardiola è considerato in pole per assicurarselo. Non è stato ancora raggiunto un accordo, ma ci sarebbe anche il favore da partte del giocatore nel trasferimento al Manchester City. Un fattore che potrebbe risultare decisivo per la scelta.

L'attaccante ha sul contratto una clausola rescissoria di 65 milioni di sterline (circa 74,4 milioni di euro) a partire da gennaio. Anche il Tottenham erano interessato a lui, ma avrebbe mollato la pista. Il suo allenatore Andoni Iraola ha detto su di lui: "Antoine Semenyo in questo momento è con noi. Sta giocando molto bene. La mia preoccupazione è che questo non lo influenzi. Ha giocato molto bene, è impegnato con la squadra e spero che riusciremo a tenerlo". E ancora: "Ci sono cose che accadono al di fuori del nostro controllo. È molto prezioso per noi, non solo per i numeri, ma per molte altre cose. Non si sa mai cosa succederà".