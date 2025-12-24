Sapevate che il figlio di Zidane gioca nell'Algeria? Oggi debutterà in Coppa d'Africa

La Coppa d'Africa entra nel vivo, oggi tocca a diverse altre big esordire nella CAN 2025, fra le quali l'Algeria. Non tutti forse lo avranno notato, ma nella squadra allenata da Vladimir Petkovic c'è un cognome molto importante in rosa: quello di Zidane. Uno dei figlio di Zizou, Luca Zidane - in forza al Granada in Spagna - ha infatti scelto di giocare per l'Algeria ed è stato convocato per la Coppa d'Africa.

La prima convocazione per il portiere è arrivata nella finestra per le nazionali dello scorso ottobre, quando è arrivato anche l'esordio da titolare nel 2-1 all'Uganda, nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026.

Oggi pomeriggio invece contro il Sudan potrebbe arrivare (calcio d'inizio alle 16) il suo esordio in Coppa d'Africa, dato che è annunciato come probabile titolare per difendere la porta. In Algeria il dibattito sul tema portieri infuria e i media lo aspettano al varco chiedendosi quale sia il suo reale livello. Il destino di ogni figlio d'arte, d'altronde, soprattutto quando il tuo papà è stato uno dei più grandi calciatori della storia del calcio, oltre che della Francia. Starà a lui dimostrare dunque di meritare la probabile titolarità di una delle squadre che sono viste come principali candidate alla vittoria del titolo.