Da Juninho Pernambucano a Endrick, Textor: "Continua la tradizione brasiliana al Lione"

Nella propria storia calcistica il Lione è legato a doppio filo alle gesta di alcuni grandi giocatori brasiliani. Non a caso con 29 giocatori totali il Brasile è, al di fuori della Francia, il Paese che ha dato più giocatori al Lione.

La tradizione continua con l'ultimo arrivo che fa sperare i tifosi, quello di Endrick. Il Lione è riuscito a farsi prestare l'attaccante dal Real Madrid, a fronte del pagamento di circa un milione, che aiuterà a coprire anche lo stipendio del giocatore.

Anche il patron del club, John Textor, ha reagito sul suo account Instagram al suo arrivo sottolineando le origini verdeoro: "Una tradizione di Lione continua. Forza l'OL", ha scritto, con due bandiere della Francia e del Brasile.

Il giocatore brasiliano che nella storia del Lione ha ha lasciato la firma più indelebile è sicuramente Juninho Pernambucano, (344 presenze e 100 gol), ma non mancano i nomi rilevanti. Dal difensore Cris, a Edmilson, Giovane Elber, Tete, Fred, Paquetà, Bruno Guimaraes: Endrick è andato probabilmente nel posto giusto per rilanciarsi.