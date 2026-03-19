"Ad un certo punto non sai più chi stai inseguendo": il Barcellona visto di giocatori del Newcastle

"Provi a pressare un giocatore, ma la palla ce l'ha già l'altro": il brasiliano Joelinton, in forza al Newcastle, ha ammesso che contro questo Barcellona ha percepito di poter fare ben poco. I blaugrana, che all'andata avevano strappato un pareggio per 1-1 in Inghilterra e ieri si trovavano sul 2-2 alla mezz'ora, alla fine si sono imposti addirittura per 7-2 sulla squadra di Howe.

Queste le parole di Joelinton a Movistar: "Provi a fare pressione su un giocatore, ma la palla ce l'ha già l'altro. Continui a spingere, e poi tutto ricomincia. Dopo un po', corri e basta... non sai nemmeno più chi stai inseguendo", ha commentato il giocatore dei Magpies.

Anche Anthony Elanga, autore dei due gol del Newcastle al Spotify Camp Nou, si è arreso all'esibizione azulgrana: "Nel secondo tempo abbiamo lasciato loro molto spazio e una squadra come il Barça ne ha approfittato per punirci. Se manchi loro di rispetto e commetti errori, ti puniscono", ha ammesso l'ala, che non ha trovato conforto nei suoi due gol. "Sono contento per i gol, ma la mia ambizione è più grande, è quella di trasformare quei gol in vittorie", ha detto lo svedese. Anche Lamine Yamal, una delle stelle del Barcellona e autore del rigore che ha segnato il 3-2 poco prima della pausa, ha ricevuto gli elogi di Elanga. "È un giocatore incredibile, molto bravo", ha detto