Saint-Maximin al Mondiale con Haiti? Il calciatore smentisce: "Nessun legame familiare"

Allan Saint-Maximin ha spento sul nascere le clamorose voci che lo volevano pronto a rappresentare Haiti al prossimo Mondiale. L’attaccante francese ha pubblicato un messaggio su X per smentire categoricamente ogni legame familiare con il Paese caraibico, reduce da una storica qualificazione alla Coppa del mondo, la seconda della sua storia.

"Voglio congratularmi con il popolo haitiano e con la nazionale per questa qualificazione storica", ha scritto il giocatore. "È un momento importante e sono sinceramente felice per Haiti. Ho visto che alcuni hanno fatto dei collegamenti, probabilmente perché sono originario della Guadalupa e della Guyana francese. Ma per essere chiari: non c’è nessuna richiesta, nessun progetto che riguardi la selezione haitiana. Massimo rispetto per i giocatori che hanno conquistato il Mondiale con le loro forze. Non meritano di essere associati a voci infondate. Forza a loro per la Coppa del mondo".

Nato a Châtenay-Malabry, nella regione parigina, Saint-Maximin è cresciuto calcisticamente tra le società locali prima di approdare al settore giovanile del Saint-Étienne. Ha poi vestito le maglie di Monaco, Hannover, Bastia, Nizza e Newcastle, prima del trasferimento in Arabia Saudita all’Al-Ahli per circa 30 milioni. Dopo il prestito al Fenerbahçe, nell’estate 2024 ha scelto il Messico, firmando per il Club América. Con tre gol e due assist nelle prime uscite, il giocatore seguirà da vicino un Mondiale che si giocherà proprio nella sua nuova terra d’adozione.