Addio Liverpool, l'ex Morton non si pente: "Lione incantevole, calcio di Fonseca perfetto"

Arrivato in estate all’Olympique Lione, Tyler Morton era sconosciuto al grande pubblico. Ma nel giro di poche settimane, il centrocampista inglese classe 2002 sotto la guida di Paulo Fonseca ha stupito tutti in Ligue 1, affermandosi come una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione nel massimo campionato francese. Tutto dopo aver lasciato l'ombra del Liverpool, club nel quale si è formato ed è cresciuto, ma la scelta di abbandonare casa non la rimpiange dopo 14 partite complessive giocate con la maglia dei Reds.

"L’anno scorso è stato incredibile. Da tifoso del Liverpool e sostenitore dei Reds fin dall'infanzia, se da piccolo avessi saputo che avrei fatto parte di una squadra capace di vincere la Premier League, non avrei esitato un secondo. È stato fantastico", racconta in un'intervista al Daily Mail. "Ma allo stesso tempo è stato ovviamente molto frustrante. È stato difficile quando ho capito che volevo e dovevo andare via. Mi sentivo davvero pronto per giocare con il Liverpool. Ma ci sono allenatori diversi, stili diversi. È lui (Arne Slot, ndr) a decidere…".

Ora però con il Lione è tutta un'altra storia e Morton ha trovato ben 1641 minuti con il Lione grazie a Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan che si sta prendendo la sua rivincita - ancora una volta - nel campionato francese. "Ora, a Lione, sono felice. È un posto incantevole in cui vivere e giocare a calcio. In questa stagione è incredibile giocare davanti a questi tifosi, perché sono così appassionati. È un club enorme, con molta storia. Non potevo dire no", spiega il mediano di 23 anni.

"È un ambiente piacevole e accogliente, dove la mia famiglia può sentirsi a casa. Il calcio praticato da Paulo Fonseca è perfetto per me. Rispondeva a molti dei miei criteri. Lasciare casa mia e ciò che conoscevo meglio è stata una decisione importante, ma sono pronto". Al momento l'OL si trova in quinta posizione in Ligue 1 con 27 punti, a -5 dal Lilla e dalla quarta posizione.