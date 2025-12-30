Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arsenal, altro infortunio: Rice verso il forfait con l'Aston Villa, problema al ginocchio

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:02Calcio estero
Yvonne Alessandro

Brutte notizie per l'Arsenal. Nel pieno del testa a testa con il Manchester City per aggiudicarsi la vetta della Premier League, al momento presieduta dai Gunners, Mikel Arteta deve fare i conti con gli infortuni e molto probabilmente con un'assenza pesantissima a centrocampo. Infatti, secondo quanto rivelato da The Athletic, Declan Rice dovrebbe saltare la partita contro l’Aston Villa di questa sera dopo aver riportato un infortunio al ginocchio nella vittoria per 2-1 contro il Brighton nel weekend.

Dislocato come terzino destro per emergenza, ha accusato un problema al ginocchio durante il match ma è riuscito a continuare a giocare ed è rimasto fiducioso di poter essere disponibile contro il Villa. Invece Rice non sembra ancora del tutto pronto e appare probabile che venga lasciato fuori per evitare il rischio di aggravare ulteriormente il guaio fisico.

Sebbene la prognosi completa non sia ancora chiara, secondo il media inglese dovrebbe trattarsi di uno stop di breve durata. La speranza dell'Arsenal oggi è che possa tornare a disposizione Jurrien Timber, assente contro il Brighton, per essere così disposto sul binario destro. Ben White, laterale di natura, sta spingendo per essere convocato ed è in anticipo sui tempi di recupero da un problema al bicipite femorale.

