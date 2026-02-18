Il Benfica risponde alla UEFA: "Eusebio il nostro simbolo, crediamo alla versione di Prestianni"

Il Benfica ha diffuso una nota ufficiale dopo che la UEFA ha aperto un’indagine sul presunto episodio di razzismo avvenuto durante la gara contro il Real Madrid, con protagonista Vinicius jr. e Gianluca Prestianni. Nel comunicato il club portoghese afferma: "Il Benfica accoglie con spirito di totale collaborazione, trasparenza, apertura e senso di chiarezza le misure annunciate oggi dalla UEFA, a seguito del presunto caso di razzismo verificatosi nella partita contro il Real Madrid. Il club riafferma in modo chiaro e inequivocabile il proprio impegno storico e incrollabile nella difesa dei valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, in linea con i principi fondamentali della sua fondazione e che hanno in Eusébio il loro massimo simbolo".

La società prosegue ribadendo la propria posizione a tutela del calciatore: "Il Benfica ribadisce il suo pieno sostegno e la sua convinzione nella versione presentata dal giocatore Gianluca Prestianni, la cui condotta al servizio del club è sempre stata guidata dal rispetto verso gli avversari, le istituzioni e i principi che definiscono l’identità del Benfica. Il club deplora la campagna diffamatoria alla quale il giocatore è stato sottoposto".

Sia il Benfica sia il Real Madrid hanno confermato la loro disponibilità a collaborare con la UEFA nell’ambito dell’indagine ufficialmente aperta sull’accaduto.