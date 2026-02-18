Siviglia, stangata per Almeyda: l'allenatore argentino squalificato per 7 turni, il motivo

Il Comitato di Competizione della Real Federación Española de Fútbol ha inflitto una pesante sanzione a Matías Almeyda. Il tecnico del Siviglia dovrà scontare ben sette turni di squalifica dopo l’espulsione e il successivo alterco con l’arbitro Galech Apezteguia durante la sfida contro l’Alaves.

La sanzione è stata suddivisa in più capi d’accusa: tre giornate per espressioni ritenute irrispettose, due per proteste reiterate (che hanno originato il cartellino rosso), una per comportamento contrario all'ordine - legata al calcio a una bottiglia e al confronto con membri dello staff arbitrale - e un’ulteriore giornata per il ritardo nel lasciare l’area tecnica dopo l’espulsione.

Il club andaluso, che considera il provvedimento eccessivo, ha già presentato ricorso e si dice pronto ad arrivare fino agli ultimi gradi di giudizio pur di ridurre una squalifica che rischia di tenere Almeyda lontano dalla panchina per metà delle restanti gare di Liga. Negli ultimi anni, una sanzione simile aveva colpito Diego Simeone, fermato per otto giornate nel 2014-15 dopo un acceso confronto con la terna arbitrale in Supercoppa. Prima di lui, casi rilevanti avevano riguardato Juan Antonio Anquela in Segunda e, nel 2000, Txetxu Rojo, squalificato per nove turni.