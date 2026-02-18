Caso Vinicius, la UEFA apre indagine sulle "accuse di comportamento discriminatorio"

La UEFA ha annunciato l’apertura di un’indagine formale in merito ai presunti comportamenti discriminatori avvenuti durante il playoff di Champions League 2025/2026 tra Benfica e Real Madrid.

Un ispettore etico e disciplinare è stato incaricato di fare piena luce sugli episodi contestati, in particolare sulle accuse mosse da Vinícius Jr. nei confronti di Gianluca Prestianni. L’attaccante brasiliano del Real Madrid aveva denunciato di essere stato vittima di un insulto razzista nel corso della gara ("mono", cioè "scimmia"), circostanza che aveva portato l’arbitro ad attivare il protocollo UEFA contro il razzismo, sospendendo temporaneamente l’incontro.

Questo il comunicato: "È stato nominato un Ispettore Etico e Disciplinare della UEFA per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio verificatesi durante la partita di playoff della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/2026 tra SL Benfica e Real Madrid CF, disputata il 17 febbraio 2026. Ulteriori informazioni in merito alla vicenda saranno rese note a tempo debito".