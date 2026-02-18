Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Caso Vinicius, la UEFA apre indagine sulle "accuse di comportamento discriminatorio"

Caso Vinicius, la UEFA apre indagine sulle "accuse di comportamento discriminatorio"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 13:32Calcio estero
Michele Pavese

La UEFA ha annunciato l’apertura di un’indagine formale in merito ai presunti comportamenti discriminatori avvenuti durante il playoff di Champions League 2025/2026 tra Benfica e Real Madrid.

Un ispettore etico e disciplinare è stato incaricato di fare piena luce sugli episodi contestati, in particolare sulle accuse mosse da Vinícius Jr. nei confronti di Gianluca Prestianni. L’attaccante brasiliano del Real Madrid aveva denunciato di essere stato vittima di un insulto razzista nel corso della gara ("mono", cioè "scimmia"), circostanza che aveva portato l’arbitro ad attivare il protocollo UEFA contro il razzismo, sospendendo temporaneamente l’incontro.

Questo il comunicato: "È stato nominato un Ispettore Etico e Disciplinare della UEFA per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio verificatesi durante la partita di playoff della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/2026 tra SL Benfica e Real Madrid CF, disputata il 17 febbraio 2026. Ulteriori informazioni in merito alla vicenda saranno rese note a tempo debito".

Articoli correlati
Henry: "Capisco Vinicius, è successo anche a me. Non possiamo far finta di niente"... Henry: "Capisco Vinicius, è successo anche a me. Non possiamo far finta di niente"
Sneijder duro col Benfica: "Otamendi infantile. Prestianni si è nascosto, scandaloso"... Sneijder duro col Benfica: "Otamendi infantile. Prestianni si è nascosto, scandaloso"
Caso Vinicius-Prestianni, cosa rischia l'argentino: l'art. 14 del regolamento UEFA... Caso Vinicius-Prestianni, cosa rischia l'argentino: l'art. 14 del regolamento UEFA è chiaro
Altre notizie Calcio estero
Siviglia, stangata per Almeyda: l'allenatore argentino squalificato per 7 turni,... Siviglia, stangata per Almeyda: l'allenatore argentino squalificato per 7 turni, il motivo
Caso Vinicius, la UEFA apre indagine sulle "accuse di comportamento discriminatorio"... Caso Vinicius, la UEFA apre indagine sulle "accuse di comportamento discriminatorio"
Haise torna a casa, è il nuovo allenatore del Rennes: "Progetto solido, grande occasione"... UfficialeHaise torna a casa, è il nuovo allenatore del Rennes: "Progetto solido, grande occasione"
Henry: "Capisco Vinicius, è successo anche a me. Non possiamo far finta di niente"... Henry: "Capisco Vinicius, è successo anche a me. Non possiamo far finta di niente"
PSG preoccupato per Dembele: ennesimo stop stagionale, per fortuna c'è Doue PSG preoccupato per Dembele: ennesimo stop stagionale, per fortuna c'è Doue
Mourinho: "L'espulsione? Ho fatto notare all'arbitro che sapevo chi non doveva ammonire"... Mourinho: "L'espulsione? Ho fatto notare all'arbitro che sapevo chi non doveva ammonire"
Lens, Agbonifo lascia il Basilea e torna a casa: fino a giugno in prestito all'Hacken... UfficialeLens, Agbonifo lascia il Basilea e torna a casa: fino a giugno in prestito all'Hacken
L'appello di Pogba ai giocatori del PSG prima della partita: "Andateci piano oggi"... L'appello di Pogba ai giocatori del PSG prima della partita: "Andateci piano oggi"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
1 Milan-Como, le probabili formazioni: giocano Leao e De Winter, Baturina confermato a sinistra
2 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
3 Disastro Juve in Turchia, Balzarini: "Errori banali ma Di Gregorio non colpevole tutte fucilate imparabili"
4 Ezio Greggio: "Da anni la Juve fa acquisti sbagliati. Non si campa solo sui miracoli di Yildiz"
5 Juve, serve più di un'impresa: solo 14 casi di super-rimonte nella storia della Champions
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni: può riposare Zielinski, rebus attacco per Chivu
Immagine top news n.1 Milan-Como, le probabili formazioni: giocano Leao e De Winter, Baturina confermato a sinistra
Immagine top news n.2 Il Bologna riscatta Pobega, i dettagli del nuovo contratto. Ecco quanto incassa il Milan
Immagine top news n.3 Champions da brividi a Bodø: l'Inter contro i fulmini di Norvegia, sfida ad alta tensione
Immagine top news n.4 Notte amara al Rams Park: la Juventus crolla e ora serve un’impresa
Immagine top news n.5 Comolli risponde a Marotta, poi la Juve crolla: Istanbul è un incubo. Spalletti deve fare come… Allegri
Immagine top news n.6 Bastoni si scusa, Chivu tira dritto: Inter oltre le polemiche, c'è la sfida Bodo/Glimt
Immagine top news n.7 Chiellini e Comolli fermati dal Giudice Sportivo. Open VAR: “Ci poteva stare la simulazione”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, le parole di Chivu e Marotta: il commento da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Juve, guarda Unyay del Gala. Inter, un altro Sucic nel Bodo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Discreti: "Juve, se poi con Spalletti esci da Coppa Italia e Champions..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Jansen su Koopmeiners: "Sarà arrabbiato e deluso, è un vincente e i gol contano poco"
Immagine news Serie A n.2 Di Gennaro sulla Fiorentina: "Vittoria importante a Como, ora serve continuità"
Immagine news Serie A n.3 Domani Brann-Bologna, i convocati di Italiano: assente Lykogiannis
Immagine news Serie A n.4 L'ex Como Ardito: "Fabregas-Morata? Bastone e carota. Nessuno potrà sostituire Nico Paz"
Immagine news Serie A n.5 Juventus al fianco di Kelly: "L'odio razziale non ha posto nel calcio: creiamo un ambiente più sicuro"
Immagine news Serie A n.6 Jashari con Modric e Ricci. Allegri per Milan-Como pensa al centrocampo-qualità. Le ultime
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, il presidente Comper: "Pohjanpalo toglie a chiunque il sonno. Playoff? Testa alla salvezza"
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Cassandro: "Sono più braccetto che quinto. Aquilani mi sta facendo crescere"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, tutto confermato: Desplanches out due mesi. Foggia contatta Sepe
Immagine news Serie B n.4 Ballardini: "Io il Mr. Wolf dell'Avellino? Credo poco a queste cose. Tanto invece nelle persone"
Immagine news Serie B n.5 Samp, Ricci: "Speriamo che il peggio sia passato. Futuro? Mi sento ancora giovane"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Svoboda e Busio ad un passo dal rinnovo. Prolungamenti in proiezione Serie A
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania-Trapani, un minuto di silenzio questa sera per ricordare Orazio Russo
Immagine news Serie C n.2 Catania-Trapani, derby da dentro o fuori: in palio la Serie B ma anche la salvezza
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, il presidente Pasini: "In C si vince battendo le piccole, siamo troppo superficiali"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Giudice Sportivo: due giornate a Coppitelli e Raffaele. Tutte le squalifiche
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Pasini operato al menisco del ginocchio sinistro. Intervento perfettamente riuscito
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, Nessi: “Le polemiche sull'arbitraggio contro l'Inter? Paolo Musso ha detto tutto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV