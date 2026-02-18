Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Beye vicino alla panchina dell'OM, Micoud perplesso: "Bisognava tenere De Zerbi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:02Calcio estero
Michele Pavese

Chi guiderà l’Olympique Marsiglia nella delicata trasferta di Brest? È la domanda che agita l’ambiente a pochi giorni dalla sfida di venerdì sera. Tra i nomi circolati nelle ultime ore, quello di Habib Beye resta il più caldo: l’ex tecnico del Rennes potrebbe arrivare per traghettare la squadra nella seconda parte di stagione, tornando in pista poche settimane dopo l'esonero dal club bretone.

Una scelta che, fin dalle prime indiscrezioni, ha diviso tifosi e addetti ai lavori. L’esperienza di Beye a Rennes è stata tutt’altro che semplice e, inoltre, il tecnico non ha ancora risolto completamente le questioni aperte con la dirigenza bretone. Non proprio il contesto ideale per sbarcare in una piazza esigente e infuocata come Marsiglia.

A sollevare perplessità è stato anche Johan Micoud. Intervenuto ai microfoni de L'Equipe, l’ex centrocampista non comprende la possibile decisione del club: "Lasciare andare Roberto De Zerbi per prendere Beye con l’obiettivo di conquistare il terzo posto è un mistero. De Zerbi ha la migliore percentuale di vittorie nella storia del club e, dopo un 5-0 contro il PSG, lo mandi via? La squadra è ancora in corsa per l’obiettivo. Anche se fosse stato lui a voler partire, potevi trattenerlo e proteggerlo".

