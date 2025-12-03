Man United, Amorim: "Quando parlano di noi in tv, cambio canale. È l'unico modo per sopravvivere"

Il tecnico del Manchester United, Rúben Amorim, considera gli insulti e le critiche ricevute sui social media come una parte normale dei lavori di alto profilo, proteggendosi da essi evitando completamente non solo il web, ma anche la copertura televisiva del club.

"È normale in qualsiasi professione quando si è così esposti. Io non li leggo, mi proteggo", ha dichiarato. "Non guardo la tv quando parlano del Manchester United. Non perché non sia d'accordo, spesso lo sono, ma è un modo per mantenermi in salute. È l'unico modo per sopravvivere".

Lo United si trova attualmente a metà classifica, con la percentuale di vittorie di Amorim che si aggira intorno al 39% da quando ha assunto l'incarico nel novembre 2024, ma il portoghese si è trovato ad affrontare momenti sicuramente peggiori nel corso della sua avventura in Premier, specie nelle primissime settimane dal suo arrivo, quando la squadra non riusciva a svoltare in Premier League, disputando le migliori partite in Europa League.