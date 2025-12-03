Ufficiale Borussia Dortmund, Meyer firma fino al 2027: il portiere resterà giallonero

Alexander Meyer continuerà a vestire la maglia del Borussia Dortmund anche in futuro. Il portiere 34enne ha prolungato anticipatamente il suo contratto con il BVB per un ulteriore anno, fino al 30 giugno 2027. "Siamo felici che Alex continui a far parte del Borussia Dortmund. È un arricchimento assoluto per la nostra squadra. Non solo perché è un ottimo portiere, ma anche una personalità eccezionale. Negli anni passati, Alex ha dimostrato di essere sempre affidabile", ha dichiarato il direttore sportivo del BVB, Sebastian Kehl.

Meyer è sotto contratto con i Gialloneri dal 2022 e da allora ha collezionato 25 presenze ufficiali (17 in Bundesliga, 7 in Champions League e 1 in DFB-Pokal).

Meyer ha commentato l'accordo: "Dortmund ormai è come una casa per me. Negli ultimi tre anni e mezzo ho vissuto molti momenti speciali con il club, per i quali sono molto grato. Le conversazioni con la dirigenza sono state caratterizzate da fiducia reciproca e grande stima. Significa molto per me continuare a far parte del Borussia Dortmund".