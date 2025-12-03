Liverpool, Slot: "Restiamo umili, il Sunderland verrà qui con grande fiducia"

Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha insistito sul fatto che la sua squadra debba "rimanere umile, lavorare duro e continuare a lottare" nonostante abbia interrotto una serie di tre sconfitte consecutive con la vittoria per 2-0 sul campo del West Ham. Il tecnico dei Reds, nel pre-partita della sfida contro il Sunderland, ha riconosciuto che le recenti prestazioni ad Anfield non erano all'altezza degli standard della scorsa stagione, culminata con la vittoria del titolo.

Slot ha lodato la porta inviolata, il duro lavoro e il supporto dei fan a Londra come un "passo nella giusta direzione", ma ha sottolineato che la crisi non è superata e che sono necessari continui miglioramenti. "Non è stata la partita più bella che il Liverpool abbia mai giocato e sappiamo che sono ancora necessari ulteriori miglioramenti – ma è stata la prestazione richiesta date le circostanze. Ho amato la tenacia dei nostri tifosi — che hanno intonato cori da "campioni"".

Slot ha poi accolto con favore la buona forma del neopromosso Sunderland, guidato da Regis Le Bris. "La vittoria in rimonta del Sunderland sul Bournemouth sabato scorso ha evidenziato molte delle qualità che continuano a mostrare in Premier. Dovremmo aspettarci che arrivino con grande fiducia e con la determinazione a rafforzare ulteriormente la loro reputazione. Dobbiamo essere pronti e dobbiamo mostrare la nostra volontà di migliorare la situazione in cui ci troviamo. Se riusciamo a fare queste cose, vedremo dove ci porterà".