Barcellona, Rashford resterà? Deco glissa: "Siamo contenti di lui, ma non è il momento..."

Marcus Rashford ha ripreso a divertirsi e a giocare a calcio. Lontano dai problemi del Manchester United e dalle incomprensioni con Ruben Amorim, l'attaccante inglese classe '97 ha pazientato con tutte le sue forze la grande chance di rimettersi in luce in un grande club e questo lo ha ripagato con la "venuta" del Barcellona. In prestito nel club catalano, con la maglia blaugrana ha già trovato 6 gol e 9 assist in 19 partite (1248 minuti in campo), tra campionato e Champions League.

Un innesto funzionale ed efficace per il club spagnolo, anche se sul suo futuro e sul possibile riscatto del prestito non è ancora stata presa una decisione: l'accordo include un'opzione di acquisto a titolo definitivo alla fine della stagione per circa 30 milioni di euro, ma spetterà al Barcellona scegliere se far schiacciare questo "tasto". Il direttore sportivo blaugrana, Deco, però non vuole bruciare i tempi e guardare troppo in là: "Non è il momento di prendere alcuna decisione riguardo al futuro di Rashford", ha dichiarato a Cadena SER.

"Siamo contenti di lui. Sta dando molto alla squadra. Nella vittoria contro l’Atletico Madrid di ieri è entrato ed è andato di nuovo bene, ma abbiamo tempo per decidere sul suo conto", ha ricordato il dirigente del club catalano. Insomma, la stagione è ancora lunga e alle latitudini di Barcellona vorranno prendersi il proprio tempo per decidere se esercitare o meno il riscatto. Tenendo presente poi gli obiettivi di mercato che vorranno portare a termine la prossima estate.