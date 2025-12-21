Raspadori torna in panchina, c'è Sorloth dal 1': Girona-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Girona-Atletico Madrid, possibile trappola per Diego Simeone e i suoi nella 17esima giornata di LaLiga. Da segnalare l'assenza dall'undici titolare dei colchoneros di Giacomo Raspadori, ex Napoli nell'occhio del ciclone del mercato per l'interesse della Roma, dopo il gol rifilato in Coppa del Re. In avanti il 'Cholo' preferisce Sorloth insieme a Julian Alvarez, con Nico González largo a sinistra (in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Juventus) e Giuliano lato opposto, mentre l'ex Atalanta in campo dal primo minuto sul binario laterale destro.
Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Ivan Martin; Tsygankov, Francés, Joel Roca; Vanat.
A disposizione: Livakovic, Andreev, Hugo Rincón, Asprilla, Lemar, Bryan, Jhon Solís, Gibert, Arango, Papa.
Allenatore: Michel.
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Julian Alvarez, Sorloth.
A disposizione: Musso, Esquivel, Molina, Javi Galan, Le Normand, Puric, Gallagher, Johnny, Almada, Griezmann, Carlos, Raspadori.
Allenatore: Simeone.
LaLiga, 17a giornata
Venerdì 19 dicembre
Valencia - Maiorca 1-1
Sabato 20 dicembre
Oviedo - Celta Vigo 0-0
Levante - Real Sociedad 1-1
Osasuna - Alaves 3-0
Real Madrid - Siviglia 2-0
Domenica 21 dicembre
Girona - Atletico Madrid
Villarreal - Barcellona
Elche - Vallecano
Betis Siviglia - Getafe
Lunedì 22 dicembre
Athletic Bilbao - Espanyol
Classifica aggiornata
1. Barcellona 43 punti*
2. Real Madrid 42*
3. Villarreal 35
4. Atletico Madrid 34*
5. Espanyol 30
6. Betis Siviglia 25
7. Athletic Bilbao 23*
8. Celta Vigo 23*
9. Siviglia 20*
10. Getafe 20
11. Elche 19
12. Alaves 18*
13. Vallecano 18
14. Maiorca 18*
15. Osasuna 18*
16. Real Sociedad 17*
17. Valencia 16*
18. Girona 15
19. Oviedo 11*
20. Levante 10*
*una gara in più