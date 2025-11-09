Garnacho, 2 assist e il Chelsea trionfa. Maresca: "È molto bravo. I rumori dall'esterno..."

Il rotondeggiante 3-0 inferto al Wolverhampton questa sera a Stamford Bridge non solo redime il Chelsea dallo scialbo pareggio trovato con il Qarabag in Champions, ma tiene pienamente vive le speranze dei Blues di poter fare la voce grossa sul podio della Premier League. Infatti, ora, Enzo Maresca e i suoi ragazzi sono al secondo posto con 20 punti, mentre cresce l'attesa per il match di cartello Manchester City-Liverpool di domani. "Abbiamo giocato bene. Penso che l’unica differenza tra il primo e il secondo tempo sia che nel secondo tempo abbiamo segnato i gol che non avevamo segnato nel primo", ha commentato il tecnico italiano ai microfoni di Sky Sports UK.

Sulla partita fatta da Alejandro Garnacho, reduce da due assist e da un periodo recente positivo con i Blues: "È stato molto bravo. Non solo con la palla, ma anche senza palla, soprattutto quando pressava, e questo è ciò di cui abbiamo bisogno dai nostri esterni. Garnacho sta facendo bene, Pedro Neto sta facendo bene, Estevão sta facendo bene. Abbiamo bisogno che tutti loro vadano bene".

Sulla rotazione della squadra: "Fa parte del mio lavoro, fa parte del gioco. Alla fine questo è un business: quando non vinci ci sono problemi, ma quando vinci va tutto bene". Sul primo gol di Malo Gusto: "Finalmente… La scorsa stagione Cucurella segnava gol diversi come terzino offensivo. Malo è stato vicino molte volte, ma finalmente ci ha dato il gol che ci serviva per l’1-0". Infine una chiosa sui progressi di questa stagione: "Sono più rumori dall’esterno. Internamente, siamo convinti che come club e come squadra stiamo andando nella giusta direzione e stiamo facendo cose buone. Allo stesso tempo possiamo migliorare in molte cose".