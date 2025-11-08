Ligue 1, il Lens dilaga in 11 contro 10: Monaco affondato 4-1, De Zerbi raggiunto in vetta

Con il fischio finale, i giochi sono fatti: il Lens spazza via un Monaco irriconoscibile in casa sua, al Louis-II per 4-1. Odsonne Edouard, la doppietta di Wesley Saïd e Mamadou Sangaré sono gli artefici del successo dei Les Sangs et Ors, altro colpo durissimo invece per i monegaschi, ridotti in 10 contro 11 per l'espulsione di Folarin Balogun (aveva garantito l'1-1 momentaneo al 37' su rigore) prima dell'intervallo. Pessimo impatto di Ansu Fati, in prestito dal Barcellona, al suo ingresso in campo per l'ultimo quarto d'ora.

Così la banda di Pocognoli perde diverso terreno dal podio della Ligue 1, restando inchiodato a 20 punti e in quinta posizione (a pari merito con l'OL), mentre il PSG è sul gradino più basso a +4 dal Monaco. E con una gara ancora da giocare domani contro il Lione di Fonseca. Grande colpo da novanta e in esterna per il Lens, che aggancia invece il Marsiglia di De Zerbi in vetta alla classifica a quota 25.

LIGUE 1 - 12^ GIORNATA

Venerdì 7 novembre

Paris FC - Rennes 0-1

Sabato 8 novembre

Marsiglia - Brest 3-0

Le Havre - Nantes 1-1

Monaco - Lens 1-4

Domenica 9 novembre

Lorient - Tolosa (15)

Metz - Nizza (17.15)

Angers - Auxerre (17.15)

Strasburgo - Lille (17.15)

Lione - Paris Saint-Germain (20.45)

CLASSIFICA AGGIORNATA



1. Marsiglia 25

2. Lens 25

3. Paris Saint-Germain 24

4. Lille 20

5. Lione 20

6. Monaco 20

7. Strasburgo 19

8. Rennes 18

9. Nizza 17

10. Tolosa 15

11. Paris FC 14

12. Le Havre 14

13. Angers 10

14. Nantes 10

15. Brest 10

16. Lorient 9

17. Metz 8

18. Auxerre 7

MARCATORI

9 reti: Panichelli (Strasburgo)

8 reti: Greenwood (Marsiglia) e Lepaul (Rennes)

6 reti: Diop (Nizza)