Altro che Pafos: il Villarreal piega l'Espanyol e balza al 2° posto di LaLiga, davanti al Barça

Il Villarreal chiude la giornata di sabato al secondo posto, in attesa della chiusura del 12esimo turno di LaLiga. Intanto, come detto, staziona in testa al Barcellona (dietro di un punto) e soprattutto in piena zona Champions League. Dopo il duro colpo subito a Cipro (ko 0-1 col Pafos), il Submarino Amarillo si è rialzato immediatamente e ha portato a casa i tre punti da un campo spinoso come quello dei catalani dell'Espanyol.

A Marcelino il piano è riuscito alla perfezione: resistere al primo slancio degli avversari e colpire in contropiede a partita aperta, con ampi spazi. Il match finisce 2-0, Moreno e Moleiro firmano un gol per tempo. Sono 8 le vittorie finora, la terza di fila in campionato.

PROGRAMMA 12^ GIORNATA

Venerdì 7 novembre

Elche - Real Sociedad 1-1

Sabato 8 novembre

Girona - Alavés 1-0

Siviglia - Osasuna 1-0

Atletico Madrid - Levante 3-1

Espanyol - Villarreal 0-2

Domenica 9 novembre

Athletic Bilbao - Oviedo (14.00)

Rayo Vallecano - Real Madrid (16.15)

Maiorca - Getafe (18.30)

Valencia - Betis (18.30)

Celta Vigo - Barcellona (21.00)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Real Madrid 30

2. Villarreal 26*

3. Barcellona 25

4. Atletico Madrid 25*

5. Betis 19

6. Espanyol 18*

7. Getafe 17

8. Siviglia 16*

9. Alaves 15*

10. Elche 15*

11. Rayo Vallecano 14

12. Athletic 14

13. Celta Vigo 13

14. Real Sociedad 13*

15. Osasuna 11*

16. Girona 10*

17. Levante 9*

18. Maiorca 9

19. Valencia 9

20. Oviedo 8

*una gara in più

MARCATORI

13 reti: Mbappé (Real Madrid)

7 reti: Alvarez (Atletico Madrid)

6 reti: Eyong (Levante)