Il Wolverhampton si fa male, il Chelsea non perdona: 3-0 secco, Maresca è 2° in Premier
Lascia a desiderare il Wolverhampton nell'incontro con il Chelsea a Stamford Bridge, i Blues si lasciano alle spalle il brutto pari con il Qarabag e trovano la settima vittoria su 9: i Wolves vengono travolti 3-0.
Tre gol arrivati solamente nel secondo tempo, con le firme di Malo Gusto, Joao Pedro e Pedro Neto: così la truppa londinese di Enzo Maresca si proietta direttamente al secondo posto in solitaria con 20 punti, momentaneamente a +1 da Guardiola e il suo City. Cola sempre più a picco il Wolverhampton, insabbiato a 2 punti dopo 11 giornate di Premier League.
Risultato
Chelsea-Wolverhampton 3-0
51' Gusto (C), 65' Joao Pedro (C), 73' Pedro Neto (C)
PROGRAMMA 11^ GIORNATA
Sabato 8 novembre
Tottenham-Manchester United 2-2
Everton-Fulham 2-0
West Ham-Burnley 3-2
Sunderland-Arsenal 2-2
Chelsea-Wolverhampton 3-0
Domenica 9 novembre
Aston Villa-Bournemouth
Brentford-Newcastle
Crystal Palace-Brighton
Nottingham Forest-Leeds
Manchester City-Liverpool
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 26
2. Chelsea 20
3. Manchester City 19*
4. Sunderland 19
5. Tottenham 18
6. Liverpool 18*
7. Bournemouth 18*
8. Manchester United 18
9. Crystal Palace 16*
10. Brighton 15*
11. Everton 15
12. Aston Villa 15*
13. Brentford 13*
14. Newcastle 12*
15. Fulham 11
16. Leeds 11*
17. Burnley 10
18. West Ham 10
19. Nottingham Forest 6*
20. Wolverhampton 2
*una gara in meno
CLASSIFICA MARCATORI
13 gol: Haaland (Manchester City)
6 gol: Semenyo (Bournemouth)
6 gol: Mateta (Crystal Palace)
6 gol: I.Thiago (Brentford)
6 gol: Welbeck (Brighton)
5 gol: Mbeumo (Manchester United)
4 gol: Joao Pedro (Chelsea)
4 gol: Richarlison (Tottenham)
4 gol: Salah (Liverpool)
4 gol: Anthony (Burnley)
4 gol: Ndiaye (Everton)
4 gol: Gyokeres (Arsenal)
4 gol: Isidor (Sunderland)
4 gol: Kroupi (Bournemouth)
4 gol: Woltemade (Newcastle)