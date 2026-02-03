Al Hilal, 9 e 19 occupati: Benzema sceglie il 90 ed è pronto a esordire giovedì

Karim Benzema ha ufficialmente lasciato l'Al Ittihad per trasferirsi all'Al Hilal, leader della Saudi Pro League. L’attaccante francese, 39 anni, ha firmato un contratto valido fino a giugno 2027, entrando a far parte di un gruppo di giocatori di livello internazionale che include Theo Hernandez, suo ex compagno in nazionale, oltre a Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic e Darwin Núñez.

Il club saudita ha anche svelato il numero di maglia che Benzema indosserà: il francese giocherà con il 90, dato che il suo storico numero 9 è già occupato da Marcos Leonardo, mentre il 19, che aveva in nazionale, è di Theo Hernandez. L’arrivo del Pallone d’Oro 2022 rappresenta un rinforzo di grande peso per il progetto dell'Al-Hilal, che punta a consolidare la propria leadership in campionato e a brillare anche nelle competizioni continentali.

Il trasferimento, realizzato senza alcuna indennità di cartellino, segna un nuovo capitolo della carriera dell’ex centravanti del Real Madrid, che punta a vincere ancora in Arabia Saudita dopo la doppietta campionato-coppa della passata stagione.