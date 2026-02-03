DFB-Pokal, Bayer prima semifinalista: 3-0 al St. Pauli di Blessin, segna anche Schick

Il Bayer Leverkusen centra l’accesso alle semifinali della Coppa di Germania grazie al netto 3-0 contro il St. Pauli, al termine di una gara meno semplice di quanto possa suggerire il risultato finale. La squadra di Kasper Hjulmand ha sofferto a tratti l’intensità e il coraggio degli ospiti nel primo tempo, ma ha saputo colpire con cinismo nei momenti chiave, mettendo poi al sicuro la qualificazione nella ripresa.

L’avvio è stato tutt’altro che brillante per le Aspirine. Il St. Pauli, aggressivo e ben organizzato, ha pressato alto e sfiorato il vantaggio già nei primi minuti con Kaars, impreciso sotto porta. Anche Schick ha avuto una grande occasione, fallita dopo un errore del portiere Voll. Col passare dei minuti i padroni di casa hanno aumentato il possesso palla, pur senza alzare il ritmo. A rompere l’equilibrio ci ha pensato Martin Terrier, il più rapido a leggere una situazione confusa in area e a infilare il pallone all’angolino poco dopo la mezz’ora. Un vantaggio forse generoso, visto quanto mostrato dagli uomini di Blessin, incapaci però di concretizzare le occasioni create.

Nella ripresa il St. Pauli ha progressivamente perso brillantezza offensiva, mentre il Leverkusen ha preso il controllo della gara. Al 63’ è arrivato il raddoppio firmato da Patrik Schick, elegante nella conclusione al volo su assist di Aleix García. Da lì in poi la partita non è più cambiata: i ritmi si sono abbassati e Bayer ha gestito senza affanni. Nel recupero, il definitivo 3-0 di Hofmann, subentrato dalla panchina, ha chiuso i conti e consegnato al Leverkusen un posto tra le ultime quattro. Una vittoria costruita più sull’efficacia che sullo spettacolo, ma sufficiente per continuare a sognare.