Ufficiale Il PSG riscatta Khalil Ayari: il 21enne talento tunisino acquistato a titolo definitivo

Il Paris Saint-Germain ha sciolto ogni riserva su Khalil Ayari. Il club parigino ha deciso di esercitare l’opzione di acquisto per il giovane talento tunisino, che ha compiuto 21 anni proprio ieri. Arrivato nella capitale francese la scorsa estate in prestito dallo Stade Tunisien, Ayari continuerà dunque il suo percorso in maglia Rouge et Bleu.

L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso i canali del club campione di Francia e d’Europa: il trasferimento diventerà effettivo a partire dal 1° luglio 2026, data in cui il giocatore sarà definitivamente legato al PSG. Attualmente inserito nella rosa della squadra Espoirs, l’attaccante è considerato uno dei profili più interessanti del panorama nordafricano della sua generazione. La decisione del PSG conferma la volontà della dirigenza di investire sui giovani e di anticipare la concorrenza su profili ad alto potenziale, seguendo una strategia che negli ultimi anni ha portato il club a rafforzare in modo significativo il proprio settore giovanile. Ayari, dal canto suo, ha convinto lo staff tecnico per qualità tecniche, personalità e margini di crescita, mostrando progressi costanti nel corso della stagione.

Per il classe 2005 si apre ora una fase cruciale del percorso: continuare a crescere nelle giovanili parigine con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio nel PSG dei grandi. Un traguardo ambizioso, ma non irraggiungibile, per una delle scommesse su cui il club della Capitale ha deciso di puntare con convinzione.