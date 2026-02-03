Carabao Cup, Arsenal prima finalista. Il Chelsea si arrende anche al ritorno: decide Havertz

Serata importante in Inghilterra, dove si è disputato il ritorno della prima semifinale di Carabao Cup, che ha messo di fronte Arsenal e Chelsea in un derby londinese dal peso specifico altissimo. Forti del successo per 3-2 ottenuto all’andata a Stamford Bridge, i Gunners partivano con un leggero vantaggio, gestito con grande maturità nella sfida decisiva.

La squadra di Mikel Arteta ha impostato una partita estremamente prudente e tattica nel primo tempo, abbassando i ritmi e chiudendo ogni spazio agli avversari. Ne è scaturita una frazione iniziale povera di emozioni, senza vere occasioni da gol. Nella ripresa il Chelsea ha provato ad alzare il baricentro e ad aumentare l’intensità; i Blues, però, hanno continuato a sbattere contro un Arsenal ordinato e compatto, incapaci di trovare soluzioni offensive efficaci anche a causa di un gioco spesso spezzettato da falli e interruzioni.

Col passare dei minuti, la frustrazione della squadra ospite è cresciuta, mentre i Gunners hanno iniziato a rendersi pericolosi in ripartenza. Proprio quando la gara sembrava destinata a chiudersi sullo 0-0, è arrivata la zampata decisiva: Kai Havertz, nel recupero, ha firmato l’1-0 che ha chiuso definitivamente i conti.

Con questa vittoria, l’Arsenal stacca il biglietto per la finale e ora attende di conoscere la propria avversaria, che uscirà dal confronto di domani tra Newcastle e Manchester City (andata 2-0 in trasferta per la squadra di Guardiola).