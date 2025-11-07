Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Olanda, Koeman sorprende: prima convocazione per Luciano Valente. Ci sono 2 "italiani"

Oggi alle 12:42
Michele Pavese

Il commissario tecnico dell’Olanda,Ronald Koeman, ha diramato la lista dei 25 convocati per le ultime due sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Polonia e Lituania. La grande novità è l’inserimento del giovane centrocampista del Feyenoord, Luciano Valente, alla sua prima convocazione assoluta con la nazionale maggiore.

A soli 22 anni, Valente - di chiari origini italiane - si è messo in luce con prestazioni di alto livello nel club di Rotterdam e con la selezione Under 21, con cui ha disputato sette partite e segnato quattro gol nell’anno solare. Il suo rendimento, unito alla versatilità in mezzo al campo, ha convinto Koeman a premiarlo con la chiamata tra i “grandi”. Valente ha partecipato anche all’ultimo Europeo Under 21 disputato in Slovacchia, dimostrando maturità tattica e personalità.

L’Olanda, prima nel Gruppo G con 16 punti, affronterà la Polonia a Varsavia il 14 novembre e chiuderà la fase di qualificazione il 17 novembre contro la Lituania alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.

L'elenco completo

Portieri: Mark Flekken, Bart Verbruggen, Robin Roefs

Difensori: Nathan Aké, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman, Jan Paul van Hecke, Matthijs de Ligt, Micky van de Ven, Jurriën Timber

Centrocampisti: Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders, Quinten Timber, Luciano Valente

Attaccanti: Memphis Depay, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang, Donyell Malen, Xavi Simons, Wout Weghorst

