Alex Song snobba Rice e Zubimendi: "Avrei giocato titolare anche in quest'Arsenal. E non solo"

L'ex Gunner Alex Song ha rilasciato dichiarazioni audaci a ESPN Africa riguardo alle sue capacità e alla possibilità di giocare come titolare nell'Arsenal, club che lo ha lanciato ad altissimo livello: "Alex Song dei tempi migliori sarebbe titolare in Liverpool, Chelsea, Manchester City, Newcastle, Bayern Monaco, Real Madrid e persino l'Arsenal".

Il Tottenham, tuttavia, ha ricevuto il rifiuto più rapido e categorico: "No. Non avrei mai giocato per il Tottenham. Mai! Non succederà mai!"

Venendo all'Arsenal di oggi, la coppia formata da Rice e Zubimendi è ampiamente considerata una delle migliori della Premier League. L'Arsenal siede saldamente in testa alla classifica con una sola sconfitta in campionato finora e un vantaggio di cinque punti sul Manchester City dopo 14 giornate. Una competizione che non spaventa Song, che in maglia biancorossa ha collezionato 204 presenze in sette stagioni, affiancando giocatori come Cesc Fábregas e Abou Diaby, e diventando una figura versatile in grado di ricoprire diversi ruoli nel sistema di Wenger. Nel 2012, il Barcellona pagò 15 milioni di sterline per assicurarsi i suoi servizi. La prima stagione di Song al Camp Nou gli valse la vittoria della Liga, ma presto si ritrovò utilizzato principalmente come giocatore di rotazione. Seguirono prestiti al West Ham prima di intraprendere brevi periodi con Rubin Kazan, Sion e infine AS Arta a Gibuti, dove chiuse la sua carriera.