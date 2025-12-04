Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Alex Song snobba Rice e Zubimendi: "Avrei giocato titolare anche in quest'Arsenal. E non solo"

Alex Song snobba Rice e Zubimendi: "Avrei giocato titolare anche in quest'Arsenal. E non solo"TUTTO mercato WEB
© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport
Simone Lorini
Oggi alle 19:11Calcio estero
Simone Lorini

L'ex Gunner Alex Song ha rilasciato dichiarazioni audaci a ESPN Africa riguardo alle sue capacità e alla possibilità di giocare come titolare nell'Arsenal, club che lo ha lanciato ad altissimo livello: "Alex Song dei tempi migliori sarebbe titolare in Liverpool, Chelsea, Manchester City, Newcastle, Bayern Monaco, Real Madrid e persino l'Arsenal".

Il Tottenham, tuttavia, ha ricevuto il rifiuto più rapido e categorico: "No. Non avrei mai giocato per il Tottenham. Mai! Non succederà mai!"

Venendo all'Arsenal di oggi, la coppia formata da Rice e Zubimendi è ampiamente considerata una delle migliori della Premier League. L'Arsenal siede saldamente in testa alla classifica con una sola sconfitta in campionato finora e un vantaggio di cinque punti sul Manchester City dopo 14 giornate. Una competizione che non spaventa Song, che in maglia biancorossa ha collezionato 204 presenze in sette stagioni, affiancando giocatori come Cesc Fábregas e Abou Diaby, e diventando una figura versatile in grado di ricoprire diversi ruoli nel sistema di Wenger. Nel 2012, il Barcellona pagò 15 milioni di sterline per assicurarsi i suoi servizi. La prima stagione di Song al Camp Nou gli valse la vittoria della Liga, ma presto si ritrovò utilizzato principalmente come giocatore di rotazione. Seguirono prestiti al West Ham prima di intraprendere brevi periodi con Rubin Kazan, Sion e infine AS Arta a Gibuti, dove chiuse la sua carriera.

Articoli correlati
UFFICIALE: Si ritira Alex Song. Ex di Barça e Arsenal, chiude la carriera a Gibuti... UFFICIALE: Si ritira Alex Song. Ex di Barça e Arsenal, chiude la carriera a Gibuti
Song senza filtri: "Barça? Non mi importava un c... scaldare la panchina, guadagnavo... Song senza filtri: "Barça? Non mi importava un c... scaldare la panchina, guadagnavo milioni"
Altre notizie Calcio estero
Bayern Monaco, Kimmich punta la DFB Pokal: "L'obiettivo è andare a Berlino" Bayern Monaco, Kimmich punta la DFB Pokal: "L'obiettivo è andare a Berlino"
Newcastle, occhi sulla stella del Palmeiras Allan Elias. Si attendono offerte sopra... Newcastle, occhi sulla stella del Palmeiras Allan Elias. Si attendono offerte sopra i 30 milioni
Alex Song snobba Rice e Zubimendi: "Avrei giocato titolare anche in quest'Arsenal.... Alex Song snobba Rice e Zubimendi: "Avrei giocato titolare anche in quest'Arsenal. E non solo"
Messi: "Il Mondiale in USA è speciale, spero di esserci. Finalissima contro Yamal?... Messi: "Il Mondiale in USA è speciale, spero di esserci. Finalissima contro Yamal? No"
Mainz 05, il tecnico è già stato trovato. Aumentano le voci su un accordo con Urs... Mainz 05, il tecnico è già stato trovato. Aumentano le voci su un accordo con Urs Fischer
Arsenal a caccia di giovani talenti: occhi sul gioiellino dell'Elche Rodrigo Mendoza... Arsenal a caccia di giovani talenti: occhi sul gioiellino dell'Elche Rodrigo Mendoza
Troppo forte la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali: Troost-Ekong... Troppo forte la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali: Troost-Ekong lascia la Nigeria
Barcellona su JJ Gabriel: il gioiellino del Manchester United fa faville con l'Under... Barcellona su JJ Gabriel: il gioiellino del Manchester United fa faville con l'Under 16
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
2 Mateo Retegui, ceduto per 68,5 milioni all'Al Qadsiah. Perché considerato più serio
3 Noah Okafor, una cessione da maestro. 21 milioni per chi non giocava fra Milan e Napoli
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
5 Ora è ufficiale, la semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: Jashari dal 1', Castellanos vince il ballottaggio in attacco
Immagine top news n.1 Messi: "Il Mondiale in USA è speciale, spero di esserci. Finalissima contro Yamal? No"
Immagine top news n.2 Gudmundsson si sfoga dopo la fine del processo: "Io lo considero un convincente 3-0"
Immagine top news n.3 Modric: "Dopo il Real qualsiasi club è un passo indietro. Ma il Milan gli è molto vicino..."
Immagine top news n.4 Piove sul bagnato in casa Napoli. Altro infortunio per Lobotka, salta la Juventus
Immagine top news n.5 L'ammissione fra le righe di Conte traccia la strada: il Napoli sta sfogliando la margherita per gennaio
Immagine top news n.6 La ricetta scelta da Gravina per rilanciare l'utilizzo in Serie A dei calciatori italiani
Immagine top news n.7 Palladino ha preso in mano l'Atalanta: 3 vittorie di fila senza subire gol, non succedeva da oltre un anno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.3 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.4 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Dybala-Roma, il futuro sarà ancora insieme? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Napoli favorito sulla Juve nonostante le assenze. E sul Como dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: Jashari dal 1', Castellanos vince il ballottaggio in attacco
Immagine news Serie A n.2 Jorge Burruchaga: "Nel '90 l'Italia ci mancò di rispetto. Ci motivò a buttarli fuori"
Immagine news Serie A n.3 Via il VAR dal lato-panchine? Marelli: "L'idea di Sarri è già in Lega, ecco cosa manca"
Immagine news Serie A n.4 Sabatini: "Fiorentina, se vanno a parlare Dzeko e Vanoli che sono arrivati adesso..."
Immagine news Serie A n.5 Roma, Mancini ammette: "Sì, mi ispiro a Materazzi: ci metteva sempre la faccia"
Immagine news Serie A n.6 L'Inter si gode Pio Esposito, Rolando Bianchi: "Gol straordinario, è un attaccante vero"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Salerno su Bonetti: "Per me questo è il rinnovo più importante che ho firmato"
Immagine news Serie B n.2 Non solo Verdi, lo Spezia guarda in casa Como anche per un altro giocatore: piace Cerri
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia-Bari, le formazioni ufficiali: rientra Cacciamani. C'è Meroni per Pucino
Immagine news Serie B n.4 La Reggiana annuncia il prolungamento di Bonetti. Nuova scadenza fissata al 2028
Immagine news Serie B n.5 Cesena, si guarda in Serie C per l'attacco: Stuckler e Agbonifo fra i giovani monitorati
Immagine news Serie B n.6 SudTirol, El Kaouakibi: "Rinnovo attestato di stima. Qui sono maturato sotto molti aspetti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Immagine news Serie C n.2 Pianese, Coccia prima del Gubbio: "Vogliamo arrivare al giro di boa con più punti possibili”
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano prima del Crotone: "Nella nostra testa ogni avversario è uguale"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il giudice sportivo dopo i recuperi di ieri. Appiedato mister Bonatti (Dolomiti Bellunesi)
Immagine news Serie C n.5 Pattarello via da Arezzo a gennaio? L'agente: "Squadre di Serie B interessate"
Immagine news Serie C n.6 Latina, Condò: "Nel mercato di gennaio non staremo inermi, ma c'è tempo per pensare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Venezia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Spagna-Germania da record: oltre 55mila presenze allo stadio. Mai così tante per la nazionale
Immagine news Calcio femminile n.2 Clelland: "Sassuolo, la mia seconda casa. Col tempo ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's EURO 2029 si disputerà in Germania. Ceferin: "Sarà un torneo indimenticabile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, Erzen: "Mix di emozioni affrontare la Fiorentina. Daremo il meglio"
Immagine news Calcio femminile n.6 "The 100 best female footballers" del Guardian: Girelli 25ª e Cantore 44ª
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?