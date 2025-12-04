Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mainz 05, il tecnico è già stato trovato. Aumentano le voci su un accordo con Urs Fischer

Mainz 05, il tecnico è già stato trovato. Aumentano le voci su un accordo con Urs FischerTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 18:26Calcio estero
Simone Lorini

Urs Fischer è stato di recente accostato al ruolo di allenatore vacante del Mainz 05. Dopo aver recentemente manifestato il desiderio di tornare in panchina, tra Fischer e Mainz ci sarebbero già stati i primi contatti, sebbene altri candidati rimangano in corsa. Il Mainz, che attualmente si trova all'ultimo posto della classifica di Bundesliga, ha esonerato l'allenatore Bo Henriksen giusto ieri.

Per il momento, l'allenatore dell'Under 23 Benjamin Hoffmann guiderà la squadra ad interim, inclusa la partita di domani contro il Borussia Mönchengladbach. In conferenza stampa, il direttore sportivo del Mainz, Christian Heidel, ha annunciato che il nuovo tecnico dovrebbe essere presentato già questo fine settimana. "Siamo molto, molto certi di aver già trovato un nuovo allenatore", ha affermato Heidel, dimostrando fiducia di aver individuato l'uomo giusto per prendere le redini della squadra.

Fischer, che ha lasciato la sua posizione di allenatore dell'Union Berlino nel novembre 2023, è senza incarico da allora.

