Barcellona su JJ Gabriel: il gioiellino del Manchester United fa faville con l'Under 16

JJ Gabriel, 15 anni, è senza dubbio il talento più chiacchierato dell'Academy del Manchester United e ha già segnato dieci gol in dieci partite con la formazione Under 18 in questa stagione. Il nazionale inglese Under 16 ha peraltro realizzato una tripletta nel 7-0 inflitto al Liverpool lo scorso fine settimana, ma il Barcellona sta compiendo seri sforzi per sottrarre JJ Gabriel ai Red Devils e portarlo nella sua celebre cantera de La Masia.

Secondo fonti del Sun, il direttore sportivo dello United, Jason Wilcox, è stato fondamentale nel convincere Gabriel a rimanere nel club per questa e la prossima stagione. In casa United ritengono che l'intervento di Wilcox abbia dimostrato alla famiglia di Gabriel quanto il club valorizzi l'attaccante, e c'è fiducia nella possibilità di trattenerlo. Per la prima volta la scorsa settimana, lo United ha pubblicato immagini di Gabriel in allenamento con la prima squadra e l'allenatore Rúben Amorim ha tenuto un incontro separato con l'adolescente e il suo entourage.

L'attaccante è stato temporaneamente promosso agli allenamenti della prima squadra lo scorso giovedì, in quanto la formazione Under 21 era impegnata in una partita a porte chiuse venerdì e ha affrontato l'Anderlecht nella Premier League International Cup martedì sera. Gabriel ha confermato sul suo account Instagram in ottobre di essersi allenato con la prima squadra, e l'allenatore dello United, Rúben Amorim ha confermato di recente la sua inclusione.