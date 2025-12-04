Bayern Monaco, Kimmich punta la DFB Pokal: "L'obiettivo è andare a Berlino"

Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato dopo la vittoria per 3-2 in DFB Pokal contro l'Union Berlin, sottolineando l'importanza di avanzare nella competizione: "Non sono sicuro di quando sia stata l'ultima volta che siamo arrivati a questo punto del torneo. Sembrava che fossimo sempre fuori entro novembre o dicembre negli ultimi 5-6 anni. Quindi era molto importante avanzare oggi. L'obiettivo è andare a Berlino per la finale, e stiamo lavorando per questo".

Kimmich ha riflettuto anche sulla partita in sé: "Abbiamo giocato un buon calcio nel primo tempo, ma il secondo tempo è stato più una battaglia. Non siamo riusciti a imporre il nostro gioco; è difficile fare 2-3 passaggi su questo campo. L'Union ha giocato molti palloni lunghi e ci sono stati molti duelli. Credo che per i neutrali non sia stato un secondo tempo attraente da guardare. Sono felice che abbiamo difeso bene e che questa volta abbiamo segnato su palla inattiva".

Guardando al futuro, Kimmich ha ribadito l'attrattiva della finale di DFB Pokal: "La finale è una delle partite più emozionanti che abbia vissuto nella mia carriera. L'atmosfera è eccezionale. È ancora un po' lontana, ma il nostro obiettivo è esserci".