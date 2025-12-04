Troppo forte la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali: Troost-Ekong lascia la Nigeria

Il capitano della Nigeria ed ex difensore dell'Udinese, William Troost-Ekong, ha preso la sorprendente decisione di ritirarsi dal calcio internazionale e non giocherà più per la Nazionale. Il difensore chiude la sua carriera in Nazionale con 83 presenze, tre medaglie vinte e cinque partecipazioni a tornei importanti. La decisione di Ekong, che ha solo 32 anni, è giunta inaspettata.

Il difensore dell'Al-Kholood ha guidato i Super Eagles alla finale della Coppa d'Africa 2023, ma lascia prima dell'edizione 2025 in Marocco, pur essendo dei pre-convocati del ct. L'ultimo capitolo amaro della sua carriera in Nazionale resta la mancata qualificazione della Nigeria ai Mondiali del 2026, sfumata ai playoff africani. Una cocente delusione che ha convinto il centrale a lasciare la Nigeria, sembra in modo definitivo.