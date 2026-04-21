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Alphonso Davies non è incedibile per il Bayern, ma ha firmato il rinnovo la scorsa estate

Alphonso Davies non è incedibile per il Bayern, ma ha firmato il rinnovo la scorsa estateTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:24Calcio estero
Yvonne Alessandro

Le voci di mercato attorno ad Alphonso Davies si sono fatte insistenti negli ultimi giorni, anche se il terzino canadese classe 2000 ha rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco fino al 2030 praticamente la scorsa estate. Arrivato all'Allianz Arena nel 2019, il giocatore è diventato subito titolare inamovibile e finora vanta 244 presenze con i pluricampioni di Germania. Il suo gol contro lo Stoccarda di domenica ha segnato il suo 53° contributo totale tra reti e assist con la maglia del club, con 7 trofei di Bundesliga vinti in otto stagioni.

Tuttavia, Kicker e Bild - due dei quotidiani principali in Germania - hanno recentemente riportato che i bavaresi considererebbero 'Phonzie' Davies come un candidato alla cessione. Uno stipendio annuo fino a 20 milioni di euro lordi, raggiunto una volta siglato il rinnovo, lo ha reso uno dei giocatori più pagati della rosa. Per questo il Bayern vuole venderlo? Secondo quanto riferito da Sky Sports DE, il nazionale canadese di 25 anni non è considerato "incedibile" dalla dirigenza.

Tuttavia, una possibile cessione non viene forzata dal club: allo stato attuale, Davies rientra regolarmente nei piani del Bayern per la prossima stagione. Di certo il giocatore non ha intenzione di levare le tende da Monaco e poche settimane fa il laterale classe 2000 si è trasferito in una nuova casa insieme alla sua compagna, a ulteriore conferma della sua volontà di restare. Di colloqui con il club tedesco non ce ne sono stati, di offerte da altre società non ne sono arrivate. Quest'estate, intanto, la dirigenza starebbe studiando di acquistare un nuovo terzino.

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