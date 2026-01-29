Amburgo, Dompé sorpreso alticcio al volante. Il club lo sospende fino a nuovo ordine

L'Amburgo farà a meno del contributo dell'esterno d'attacco Dompé, due gol in 15 presenze stagionali, a causa del comportamento del francese. Nei giorni scorsi infatti il calciatore è stato sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalle leggi tedesche e questo ha portato la società anseatica a sospendere a tempo indeterminato l'attaccante. Questo il comunicato dell'Amburgo in merito:

"L'Hamburger SV ha sospeso l'esterno Jean-Luc Dompé fino a nuovo avviso. Giovedì mattina (29 gennaio), l'attaccante francese è stato informato della decisione a seguito di un'ampia discussione con la dirigenza sportiva del club. Durante l'incontro, è stato chiarito a Dompé cosa ci si aspetta da lui nel suo ruolo di calciatore professionista e modello di riferimento, nonché di rappresentante dell'HSV. Il club ha preso questa decisione a seguito della grave condotta scorretta del trentenne. Dompé è stato fermato durante un controllo stradale domenica scorsa (25 gennaio). Durante l'etilometro, la polizia ha rilevato la presenza di alcol nel suo organismo.

Il club prenderà una decisione sulle ulteriori conseguenze dopo la conclusione dei procedimenti interni".