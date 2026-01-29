Mbappé furioso: "Così non si vince la Champions. Il gol di Trubin è una vergogna"

Dopo il pesante k.o. del Real Madrid sul campo del Benfica (2-4), Kylian Mbappé non ha trattenuto la sua rabbia in zona mista. L’attaccante francese, autore di una doppietta, ha duramente criticato i compagni per la mancanza di continuità e concentrazione, sottolineando come una squadra di campioni non possa alternare giornate "bianche e nere" in questo modo: "Non c’è continuità nel gioco, dobbiamo risolvere questo problema - ha spiegato Mbappé -. Non può esserci un giorno brillante e uno in cui spariamo completamente. Non è degno di una squadra che vuole vincere la Champions".

Il riferimento del francese al quarto gol subìto è chiaro: la storica rete di testa del portiere Anatoliy Trubin al 90’+8, l’ultimo calcio piazzato della partita, che ha permesso al Benfica di qualificarsi ai play-off a discapito dell’OM. "Quel quarto gol… è una vergogna", ha aggiunto Mbappé, visibilmente amareggiato.

Il Real, ridotto a nove uomini per le espulsioni di Raul Asencio e Rodrygo, avrebbe potuto agganciare l’ottavo posto pareggiando, ma l’impresa non è riuscita. La squadra spagnola dovrà ora affrontare i play-off per continuare il suo cammino in Champions League: la squadra di Arbeloa è chiamata a ritrovare concentrazione e continuità già dalle prossime partite.