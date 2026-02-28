Domani c'è Marsiglia-Lione, gara ad alto rischio ordine pubblico: trasferta vietata

Non sarà una domenica come le altre al Vélodrome. Il posticipo che chiude la ventiquattresima giornata di Ligue 1 tra Olympique Marsiglia e Olympique Lione è stato infatti classificato come evento a rischio massimo sul fronte dell’ordine pubblico. Secondo quanto riferito da L'Équipe, la Divisione Nazionale per la Lotta contro il Teppismo ha assegnato alla partita il livello 5, il più alto nella scala di rischio. Una valutazione che ha portato a decisioni drastiche: la prefettura delle Bocche del Rodano, in accordo con il Ministero dell’Interno, ha disposto il divieto di trasferta per i sostenitori del Lione.

Nel provvedimento si richiama una rivalità storica spesso degenerata in episodi di disordine pubblico: “In passato, il confronto tra le tifoserie delle due squadre ha causato gravi problemi di sicurezza”, ha spiegato la prefettura. Da qui la scelta di blindare l’evento per evitare tensioni dentro e fuori dallo stadio.

Sul campo, però, la posta resta altissima. OM e OL si giocano punti pesanti nella corsa alle competizioni europee, in una sfida che promette intensità e pressione. L’auspicio delle autorità è che, nonostante le restrizioni, la serata possa trasformarsi in una festa di sport, con il calcio finalmente al centro della scena