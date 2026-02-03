Barcellona, Laporta: "Sotto la mia presidenza, Flick resterà qui finché ne avrà voglia"

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha ribadito la sua totale fiducia in Hansi Flick, definendolo l'allenatore ideale per il progetto blaugrana. Laporta ha lodato non solo le doti tecniche del tedesco, ma soprattutto il suo spessore umano, arrivando a dichiarare che Flick avrà un contratto "finché vorrà" sotto la sua presidenza. "Per noi era importante avere qualcuno con la sua esperienza e competenza, ma se è un fenomeno come allenatore, lo è ancora di più come persona. Quel giorno, il giorno del suo ingaggio, abbiamo capito che stavamo facendo qualcosa di importante, perché era un allenatore a tutto tondo, e sapeva come gestire un gruppo, un gruppo di giocatori molto giovani con altri di esperienza. Se dovessi tornare presidente, rimarrà finché non deciderà di andarsene".

Il tecnico tedesco ha saputo conquistare l'ambiente portando la squadra a vivere un momento estremamente positivo. Nonostante il club prema per un rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, Flick sembra voler attendere l'esito delle elezioni presidenziali di quest'anno prima di legarsi a lungo termine.

L'armonia tra allenatore e presidenza è ai massimi storici, con Laporta che sottolinea come Flick conosca ormai perfettamente il club.