Apollo Sports Capital: ecco chi ha rilevato l'Atletico Madrid, che vale oltre 2 miliardi

Il fondo statunitense Apollo Sports Capital ha acquisito il 55% dell’Atlético Madrid. L'annuncio è arrivato direttamente dal club spagnolo, valutato dal nuovo proprietario oltre 2 miliardi di euro. L'investimento da parte di ASC porterà nuovo capitale per sostenere i piani a lungo termine dei colchoneros, inclusi i miglioramenti delle squadre e lo sviluppo della ambiziosa Ciudad del Deporte, il nuovo centro sportivo e di intrattenimento progettato dall’Atletico che sorgerà accanto allo stadio Riyadh Air Metropolitano.

Apollo Sports Capital vanta un’ampia esperienza nel settore sportivo e collaborerà con la direzione dell’Atlético "per rafforzare la solidità finanziaria, la competitività sportiva e il contributo alla comunità", secondo quanto spiegato dalla nota ufficiale del club madrileno. Il passaggio di proprietà, ad ogni modo, verrà completato nel primo trimestre del 2026, "consolidando l’Atlético Madrid come principale investimento di ASC nel calcio e non come parte di una strategia di multiproprietà".

Sì, ma che società è l'Apollo Sports Capital? Guidata dal suo amministratore delegato, Al Tylis, è la filiale globale di investimento sportivo di Apollo, un’azienda di gestione patrimoniale e servizi finanziari con circa 850 miliardi di dollari di asset in gestione. Possiede una divisione specializzata nello sport, con investimenti che includono i tornei di tennis Mutua Madrid Open e Miami Open, in collaborazione con MARI, oltre alla nuova società di Ari Emanuel e Mark Shapiro.

Il retroscena. L’Atlético de Madrid, infine, ha voluto sottolineare che "negli ultimi anni molte persone si sono mostrate interessate a investire nel club, interesse che si è concretizzato con l’ingresso nel capitale di Wanda (2015), Quantum Pacific (2017) e Ares (2021). Ora, nel 2025, entra un nuovo investitore grazie alla riduzione della partecipazione dei quattro soci principali". Ad ogni modo CEO (Miguel Ángel Gil) e presidente (Enrique Cerezo) non cambieranno.