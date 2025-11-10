"Arbitro scarso e arrogante, mi ha minacciato". Santos, Neymar shock: "Inammissibile"

Non c'è fine al peggio per Neymar. Nella giornata di ieri il fuoriclasse brasiliano è tornato titolare per la prima volta dopo due mesi di problemi muscolari alla coscia, ma il Santos è uscito sconfitto contro il Flamengo (3-2). Una partita nervosa da parte dell'ex PSG, eletto capitano con la fascia al braccio: ha preso un cartellino giallo per proteste e come se non fosse sufficiente si è scagliato contro l’arbitro all’intervallo.

"L’arbitro è pessimo", ha dichiarato a TNT Sports al termine della gara. "Oltre a essere scarso, e con tutto il rispetto che gli devo, è arrogante. Ecco la parola giusta. Ogni volta che vanno negli spogliatoi, dicono che solo il capitano può parlare. Quando proviamo a parlargli, ci volta le spalle e se ne va. Quando gli parlo, ci minaccia. È complicato", ha riconosciuto Neymar. "Ho preso un cartellino giallo perché mi ha minacciato. Mi ha detto: 'Se ti avvicini, ti ammonisco'. Io gli ho risposto: 'Non posso parlarti?'".

E ha aggiunto: "Secondo me c’era fallo su Brazao, e non doveva esserci né calcio d’angolo né gol per gli avversari. Gli arbitri in Brasile commettono molti errori. Bisogna intervenire. L’arroganza dell’arbitro oggi (ieri, ndr), di cui non conosco nemmeno il nome, è inammissibile".